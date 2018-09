Bundesliga, il Bayern fa due su due: tris rifilato allo Stoccarda

© foto di J.M.Colomo

Due vittorie su due per il Bayern Monaco che vince ancora in Bundesliga. Contro lo Stoccarda infatti la squadra di Kovac ha trionfato per 3-0 grazie alla reti di Goretzka, Lewnadowski e Muller e con questo successo i bavaresi salgono a quota 6 in classifica lasciando lo Stoccarda invece a quota zero.

BUNDESLIGA - TURNO 2°

Hannover-Borussia Dortmund 0-0

Augusta-Borussia Monchengladbach 1-1

Eintracht Francoforte-Werder Brema 1-2

Hoffenheim-Friburgo 3-1

Norimberga-Magonza 1-1

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1-2

Stoccarda-Bayern Monaco 0-3

2/9 ore 15.30 RB Lipsia-Dusseldorf

2/9 ore 18 Schalke 04-Hertha Berlino