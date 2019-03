© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco prova a mettersi alle spalle la deludente eliminazione in Champions League, e riparte con un rotondo 6-0 rifilato al Mainz nell'ultima partita in programma nella domenica e nel turno di Bundesliga. In grande spolvero James Rodriguez: il colombiano si è infatti reso protagonista di una tripletta. Di Lewandowski, Coman e del baby talentino a stelle e strisce Alphonso Davies, le altre reti del match.

Questo il programma completo del 26° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 B. Monchengladbach-Friburgo 1-1

Sabato

15:30 Augusta-Hannover 3-1

15:30 Schalke-RB Lipsia 0-1

15:30 Stoccarda-Hoffenheim 1-1

15:30 Wolfsburg-Dusseldorf 5-2

18:30 Hertha-Dortmund 2-3