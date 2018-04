Bundesliga, il Bayern non regala nulla: cinquina al M'Gladbach in rimonta

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante la vittoria matematica del titolo, il Bayern Monaco continua a vincere in Bundesliga e avvisa il Real Madrid. La squadra di Heynckes infatti ha battuto 5-1 il M'Gladbach in rimonta: dopo il gol iniziale di Drmic, arrivato al 9', i padroni di casa sono stati trascinati dalla doppietta di Wagner e prima dell'intervallo la rimonta era già servita. Nella ripresa poi sono arrivate anche le reti di Alcantara, Lewandowski e Alaba per questa cinquine che porta il Bayern a 85 punti. Secondo ko nelle ultime cinque gare per il Borussia che resta a quota 40.