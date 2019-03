© foto di Newspix/Image Sport

Missione compiuta per il Bayern Monaco che ha approfittato della sconfitta del Dortmund raggiungendolo in testa alla classifica grazie al 5-1 rifilato al Borussia M'Gladbach. Dopo 11 minuti la squadra di Kovac era già sul 2-0 grazie alle reti di Javi Martinez e Muller ma al 37' i padroni di casa hanno accorciato con la rete di Stindl ma nella ripresa è entrato in scena Roberto Lewandowski che ha messo a segno una doppietta, mentre Gnabry ha completato la cinquina.

Questo il programma completo del 24° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 Augsburg-Borussia Dortmund 2-1

Sabato

15:30 Eintracht-Hoffenheim 3-2

15:30 Hertha Berlino-Magonza 2-1

15:30 Schalke-Fortuna Dusseldorf 0-4

15:30 Norimberga-Lipsia 0-1

15:30 Bayer Leverkusen-Friburgo 2-0

18:30 Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 1-5