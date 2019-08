Bundesliga, il Bayern ritrova la vittoria: Lewandowski travolge lo Schalke 04

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato alla prima di campionato, il Bayern Monaco è riuscito a sbloccarsi alla seconda giornata in casa dello Schalke 04 trovando un successo per 3-0. La squadra di Kovac è passata in vantaggio al 20' con il rigore di Robert Lewandowski e nella ripresa poi ha dilagato con altre due reti dell'attaccante polacco che ha iniziato nel migliore dei modi. Con questa vittoria il Bayern sale a 4 punti in classifica mentre lo Schalke 04 resta a quota 1.

BUNDESLIGA - 2° TURNO

Colonia-Borussia Dortmund 1-3

Augsburg-Union Berlino 1-1

Dusseldorf-Bayer Leverkusen 1-3

Hoffenheim-Werder Brema 2-3

Mainz-Borussia Moenchengladbach 1-3

Paderborn-Friburgo 1-3

Schalke04-Bayern Monaco 0-3

DOMENICA

Lipsia-Eintracht Francoforte

Hertha Berlino-Wolfsburg