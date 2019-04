© foto di Imago/Image Sport

Il Klassiker di ritorno va al Bayern Monaco. La squadra di Kovac impossessata da una furia clamorosa, ha spazzato via il Borussia Dortmund trionfando per 5-0 nel big match di Bundesliga e prendendosi la testa della classifica in solitaria. Ad aprire le danze è stato Hummels al 10' ma sette minuti era già 2-0 grazie a Lewandowski. Prima dell'intervallo però il Bayern ha segnato ancora con Javi Martinez e Serge Gnabry e nella ripresa a completare la festa ci ha pensato ancora Lewandowski, autore di una doppietta. Con questo successo il Bayern sale a 64 punti e supera il BVB che resta a quota 63.

Questo il programma completo del 28° turno di Bundes:

Venerdì

Mainz-Friburgo 0-5

Sabato

Hertha Berlino-Fortuna Dusseldorf 1-2

Bayer Leverkusen-RB Lipsia 2-4

Schalke 04-Eintracht Francoforte 1-2

Stoccarda-Norimberga 1-1

Wolfsburg-Hannover 3-1

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 5-0