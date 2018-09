Bundesliga, il Bayern vince 3-1 col Leverkusen. Cade l'Hoffenheim

© foto di J.M.Colomo

Sono finite le gare di questo pomeriggio in Bundesliga, in attesa di Borussia Monchengladbach-Schalke 04 delle 18:30. Il Bayern sorpassa il Dortmund in classifica dopo la vittoria per 3-1 sul Leverkusen. Prosegue dunque in momento orribile delle Aspirine, al terzo ko in tre gare. Fallisce allo scadere il volo dell'Herta Berlino che pareggia allo scadere contro il Wolfsburg e non tiene il passo dei bavaresi in testa alla Bundesliga. Sofferto il primo successo del RB Lipsia per 3-2 sull'Hannover 96.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-1

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim 2-1

Mainz-Augsburg 2-1

RB Lipsia-Hannover 96 3-2

Wolfsburg-Herta Berlino 2-2