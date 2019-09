Bundesliga, il Borussia Dortmund impatta sul Werder: 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Borussia Dortmund non va oltre il 2-2 in casa contro il Werder Brema e resta ai piedi della zona Europa League. I gialloneri vanno sotto dopo sette minuti per il gol dell’attaccante esterno biancoverde Rashica, ma dopo appena due minuti trovano il pari con Gotze. Al 41° arriva poi il raddoppio giallonero con un’altra firma prestigiosa come quella di Reus. Vantaggio che dura poco però perché al 55° il’esterno Friedl trova la rete del pari col risultato che non si schioda più fino al fischio finale.

Questo il quadro della giornata di Bundesliga:

Augsburg-Bayer Leverkusen 0-3 (34' aut Niederlechner, 76' Volland, 84' Havertz)

Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach 0-3 (43' Plea, 65' Thuram, 83' Neuhaus)

Mainz-Wolfsburg 0-1 (9' Tisserand)

Paderborn-Bayern Monaco 2-3 (15' Gnabry, 55' Coutinho, 68' Proger, 79' Lewandowski, 84' Collins)

RB Lipsia-Schalke 04 (29' Sané, 43' Harit, 58' Matondo, 83' Forsberg)

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2 (7’ Rashica, 9’ Gotze, 41’ Reus, 55’ Friedl)

Il resto della sesta giornata

Union Berlino-Eintrach Francoforte 1-2 (ieri)

Dusseldorf-Friburgo (domani ore 15.30)

Colonia-Hertha Berlino (domani ore 18)