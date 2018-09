Bundesliga, il Dortmund ne fa 7. I risultati della quinta giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono concluse le gare della sera in Bundesliga. Con un risultato su tutti che cattura l'attenzione: stiamo parlando del Borussia Dortmund, vittorioso per 7-0 contro il Norimberga grazie alle reti di Larsenm Hakimi, Akanji, Sancho, Weigl e la doppietta di Reus. Vincono anche il Lipsia contro lo Stoccarda e il 'Gladbach contro l'Eintracht, mentre Mainz e Wolfsburg non vanno oltre lo 0-0-

Il programma completo della quinta giornata:

25/09 18.30 Werder-Hertha 3-1

25/09 20.30 Hannover-Hoffenheim 1-3

25/09 20.30 Frifurgo-Schalke 1-0

25/09 20.30 Bayern-Augusta 1-1

26/09 18.30 Dusseldorf-Bayer Leverkusen 1-2

26/09 20.30 Borussia Dortmund-Norimberga 7-0

26/09 20.30 Mainz-Wolfsburg 0-0

26/09 20.30 Bor. Moenchengladbach-Eintracht 3-1

26/09 20.30 Lipsia-Stoccarda 2-0