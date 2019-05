© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Dortmund è pronto a sventolare bandiera bianca in Bundesliga. Serviva una vittoria per restare incollato al Bayern Monaco, che ha battuto 3-1 l'Hannover, ma la squadra di Favre non è andata oltre il 2-2 in casa del Werder Brema. Eppure i gialloneri erano andati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pulisic e Paco Alcacer già alla fine del primo tempo ma nella ripresa i padroni di casa prima hanno accorciato le distanze con Mohwald e poi hanno trovato il pareggio con Pizarro. Con questo punto il BVB sale a 70 punti, a - 4 dal Bayern capolista a due giornate dalla fine, mentre il Werder Brema sale a quota 47.

Ieri

MAINZ-LIPSIA 3-3

Oggi

BAYERN-HANNOVER 3-1

GLADBACH-HOFFENHEIM 2-2

HERTHA-STOCCARDA 3-1

WOLFSBURG-NORIMBERGA 2-0

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND ore 18.30

Domenica

SCHALKE-AUGUSTA ore 13.30

FRIBURGO-DUSSELDORF ore 15.30

LEVERKUSEN-EINTRACHT ore 18