Dopo il 5-0 subito in casa del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund è tornato subito alla vittoria battendo 2-0 il Mainz. La squadra di Lucien Favre infatti davanti al suo pubblico ha ritrovato i tre punti e i due gol di Jadon Sancho per battere il Mainz che ha cercato di riaprire la gara solo nel finale con la rete di Quaison arrivata all'84'. Con questo successo il Borussia Dortmund, in attesa dell'impegno del Bayern in programma domani, si riprende la vetta della classifica e sale a 66 punti, a +2 sulla squadra di Kovac. Il Mainz invece resta a quota 33.

BUNDESLIGA - TURNO 29

Venerdì 12 aprile

Norimberga-Schalke 04 1-1

Sabato 13 aprile

Werder Brema-Friburgo 2-1

Hannover-Borussia Moenchengladbach 0-1

Red Bull Lipsia-Wolfsburg 2-0

Stoccarda-Bayer Leverkusen 0-1

Borussia Dortmund-Mainz 2-1

Domenica 14 aprile

13.30 Hoffenheim-Hertha Berlino

15.30 Dusseldorf-Bayern Monaco

18.00 Francoforte-Augsburg