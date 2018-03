Bundesliga, il Dortmund vince lo scontro diretto: 3-2 al Francoforte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importantissima conquistata dal Borussia Dortmund che ha battuto 3-2 l'Eintracht Francoforte nello scontro diretto per i primi quattro posti in Bundesliga. Avanti con l'autogol di Russ dopo 12 minuti, i gialloneri sono stati raggiunti al 75' dalla rete di Jovic ma due minuti dopo Batshuayi ha riportati avanti il BVB. Al 91' Blum ha firmato il pari del Francoforte che non aveva fatto bene i conti con Batshuayi, ancora protagonista e ancora in gol al 94' per regalare i tre punti al Dortmund che sale così al terzo posto a 45 punti a -1 dallo Schalke secondo. Il Francoforte invece resta a quota 42.