Bundesliga, il Dusseldorf trionfa in rimonta: Norimberga battuto 2-1

Vittoria in rimonta conquistata dal Fortuna Dusseldorf che ha battuto 2-1 il Norimberga ultimo in classifica. Gli ospiti nonostante l'espulsione di Pereira arrivata dopo appena quattro minuti, sono passati in vantaggio al 41' con Lowen ma nella ripresa hanno regalato il pareggio al Fortuna con l'autogol di Ewerton. E nel finale i padroni di casa hanno trovato la rimonta con la rete di Ayhan che permette così al Dusseldorf di salire a 28 punti in classifica mentre il Norimberga resta a quota 13.

Questo il programma completo del 23° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 Werder Brema-Stoccarda 1-1

Sabato

15:30 Bayern Monaco-Hertha Berlino 1-0

15:30 Friburgo-Augusta 5-1

15:30 Magonza - Schalke 3-0

15:30 B. Monchengladbach-Wolfsburg 0-3

18:30 F. Dusseldorf-Norimberga 2-1

Domenica

15:30 Hannover-Francoforte

18:00 Dortmund-Leverkusen