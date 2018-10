Bundesliga, il Friburgo batte il Gladbach: finisce 3-1

Vittoria casalinga del Friburgo contro il Borussia Monchengladbach nell'anticipo della nona giornata di Bundesliga. 3-1 il punteggio finale per i padroni di casa . Subito in gol il Friburgo, dopo una manciata di secondi Petersen trasforma un calcio di rigore. Al minuto numero 20 il Gladbach trova il pari con Hazard, ma nella ripresa il Friburgo torna avanti grazie alla rete di Waldschmidt. In pieno recupero Holer segna il terzo gol e chiude la gara. Il Borussia frena la sua corsa e resta al secondo posto, il Friburgo si avvicina alla zona europee.

Il programma della nona giornata

26.10 20:30 Friburgo-Borussia Monchengladbach 3-1 (1' Petersen, 20' Hazard, 57' Waldschmidt. 90+4' Holer)

27.10 15:30 Borussia Dortmund-Hertha Berlino

27.10 15:30 Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg

27.10 15:30 Hannover-Augsburg

27.10 15:30 Mainz-Bayern Monaco

27.10 18:30 Hoffenheim-Stoccarda

28.10 13:30 Norimberga-EintrachtFrancoforte

28.10 15:30 RB Lipsia-Schalke 04

28.10 18:00 Brema-Bayer Leverkusen