Seconda vittoria consecutiva per il Bayer Leverkusen che con un po' di sofferenza ha trionato 3-2 in casa dell'Hannover. La squadra di Peter Bosz era sul doppio vantaggio all'intervallo con la doppietta di Volland ma nella ripresa i padroni di casa hanno pareggiato con Jonathas e l'autogol di Weiser ma nel finale Havertz ha regalato tre punti importanti al Leverkusen che sale così a 42 punti in classifica e lascia l'Hannovers a quota 14 punti.