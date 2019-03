Bundesliga, il Lipsia consolida il 3° posto: cinquina all'Hertha Berlino

Vittoria importante conquistata dal Lipsia che ha travolto l'Hertha Berlino per 5-0 consolidando il terzo posto in virtù del ko del Borussia M'Gladbach. La squadra di Rangnick è passata in vantaggio al 17' con Forsberg e ha raddoppiato con Poulsen al 27'. Nella ripresa è andato a segno ancora Poulsen con una doppietta e poi Haidara ha chiuso i giochi con la cinquina finale. Con questo successo il Lipsia sale a 52 punti mentre l'Hertha resta a quota 35.

Questo il programma completo del 27° turno di Bundes:

Venerdì :

HOFFENHEIM-B. LEVERKUSEN 4-1

Sabato :

DORTMUND-WOLFSBURG 2-0

WERDER-MAINZ 3-1

FRIBURGO-BAYERN 1-1

DUSSELDORF-GLADBACH 3-1

NORIMBERGA-AUGSBURG 3-0

LIPSIA-HERTHA 4-1