Bundesliga, il Lipsia pareggia col Werder e non accorcia sul Dortmund

Conclusa da pochi minuti anche l'ultima partita in programma quest'oggi in Bundesliga. Dopo il ko per 2-0 del Borussia Dortmund nel derby della Ruhr contro lo Schalke 04, il Lipsia aveva l'opportunità di accorciare in classifica proprio sui gialloneri, con la gara sul campo del Werder Brema. Ma i padroni di casa sono andati avanti con Moisander nel primo tempo, e la squadra targata Red Bull si è salvata solo grazie al gol di Lookman nella ripresa. Il risultato finale è di 1-1.