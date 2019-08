Bundesliga, il Lipsia trionfa 3-1 contro il M'Gladbach grazie a Werner

Il Lipsia trionfa nell'anticipo della terza giornata di Bundesliga: contro il Borussia Monchengladbach finisce 3-1 grazie anche alla tripletta messa a segno da Timo Werner. Match sbloccato nel primo tempo al 38', il raddoppio è arrivato nella ripresa. Nel finale Embolo ha riaperto momentaneamente la partita, ma in pieno recupero l'attaccante tedesco ha chiuso i giochi, raggiungendo Lewandowski in classifica marcatori. Primo stop per i padroni di casa che il 24 ottobre sfideranno la Roma allo stadio Olimpico.

Il programma della terza giornata

Venerdì 30 agosto

Borussia Monchengladbach - RB Lipsia 1-3

Sabato 31 agosto

15:30 Bayern Monaco - Mainz

15:30 Friburgo - Colonia

15:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

15:30 Schalke 04 - Hertha Berlino

15:30 Wolfsburg - Paderborn

18:30 Union Berlino - Borussia Dortmund

Domenica 1 settembre

15:30 Werder Brema - Augsburg

18:00 Eintracht Francoforte - Dusseldorf