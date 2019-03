Dopo quattro gare senza vittoria, il Borussia M'Gladbach è tornato a fare punti battendo 1-0 il Mainz in trasferta. Decisivo per la squadra di Hecking la rete di Nico Elvedi arrivata al 63' e con questo successo il M'Gladach sale a 46 punti e raggiunge il Lipsia al terzo posto in classifica. Il Mainz invece resta a quota 30.

Questo il programma completo del 25° turno di Bundesliga

Werder Brema-Schalke 04 4-2

Bayern-Wolfsburg 6-0

Borussia Dortmund-Stoccarda 3-1

Friburgo-Herta Berlino 2-1

Lipsia-Augsburg 0-0

Mainz-Bor. Moenchengladbach 0-1

Hoffenheim-Norimberga

Hannover-Bayer Leverkusen

For. Dusseldorf-Eintracht