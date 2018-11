Bundesliga, il Magonza piega il Werder Brema per 2-1

Vittoria importante per il Magonza in casa contro il Werder Brema. I padroni di casa si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Matera e Gbamin. Per gli ospiti inutile la rete messa a segno al 78’ da Pizarro. I padroni di casa salgono dunque a quota 12, allontanando la zona retrocessione. Il Werder Brema resta invece a quota 17 al sesto posto.

Questo il programma completo della decima giornata di Bundesliga:

3/11 15:30 Augusta-Norimberga 2-2

15:30 Bayern-Friburgo 1-1

15:30 Leverkusen-Hoffenheim 1-4

15:30 Schalke-Hannover 3-1

15:30 Wolfsburg-Dortmund 0-1

18:30 Hertha-RB Lipsia 0-3

4/11

15:30 Monchengladbach-Dusseldorf 3-0

18:00 Magonza-Brema 2-1