Bundesliga, il RB Lipsia spazza via il Werder e si riporta al comando

Netta vittoria del RB Lipsia, che espugna il Weserstadion infliggendo un netto 3-0 al Werder Brema nel quinto turno di Bundesliga. A decidere il match sono state le reti di Orban al 13', Sabitzer al 35' e Saracchi all'83'. Grazie a questo risultato, ottenuto per giunta in inferiorità numerica (espulso Laimer per doppia ammonizione al 64'), il RB Lipsia si riporta al comando in solitaria, con 13 punti e +2 sul Bayern Monaco. Werder, invece, decimo in classifica con appena 6 lunghezze.

Di seguito il programma completo del 5° turno di Bundesliga:

Venerdì

Schalke - Mainz 2-1

Sabato

Bayern Monaco - Colonia 4-0

Bayer Leverkusen - Union Berlino 1-1

Friburgo - Augsburg 2-1

Hertha Berlino - Paderborn 2-0

Werder Brema - Lipsia 0-3

Domenica

Borussia Moenchengladbach - Fortuna Dusseldorf

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund