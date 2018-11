Bundesliga, il Werder Brema torna a fare punti: 1-1 in casa del Friburgo

Dopo tre sconfitte consecutive, il Werder Brema è tornato a conquistare punti acciuffando nel finale un 1-1 in casa del Friburgo. La squadra di Streich è passata in vantaggio al 42' grazie al rigore di Waldschmidt ma nel finale il Werder con un gol di Augustinsson al 92' ha trovato il pareggio salendo così a 18 punti in classifica. Con questo punto invece il Werder Brema sale a quota 14.

Venerdì 23 novembre

Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-0

Sabato 24 novembre

Augsburg-Eintracht Francoforte 1-3

Bayern Monaco-Dusseldorf 3-3

Hertha Berlino-Hoffenheim 3-3

Mainz-Borussia Dortmund 1-2

Wolfsburg-RB Lipsia 1-0

Schalke 04-Norimberga 5-2

Domenica 25 novembre

Friburgo-Werder Brema 1-1

Borussia Monchangladbach-Hannover