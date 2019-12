Il Werder Brema torna a vincere giusto in tempo per togliersi dalle acque pericolose della Bundesliga, e lo fa imponendosi in casa del Wolfsburg al termine di una partita ricca di gol. Il risultato finale è di 2-3, maturato al termine di un botta e risposta tra le due squadre durato per tutto l'arco del match. Alla fine ha deciso il gol di Rashica, che ha firmato così anche la sua doppietta personale.

BUNDESLIGA - TURNO 13

Schalke-Union Berlino 2-1

Colonia-Augsburg 1-1

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 1-2

Hoffenheim-Dusseldorf 1-1

Paderborn-RB Lipsia 2-3

Bayern-Monaco-Bayer Leverkusen 1-2

M'Gladbach-Friburgo 4-2

Wolfsburg-Werder Brema 2-3 (36' Weghorst, 73' William - 13' rig. e 83' Rashica, 39' Bittencourt)