Poteva balzare in testa alla classifica e superare il Bayern Monaco ma il Wolfsburg in casa contro l'Augsburg non è andato oltre lo 0-0. Dopo le fatiche di Europa League la squadra di Glasner ha dovuto accontentarsi solo di un punto con il quale sale a 17 punti in classifica, a -1 dalla prima in classifica. L'Augsburg invece sale a quota 7.

Il programma completo del 9° turno di Bundesliga:

Venerdì

Mainz-Colonia 3-1

Sabato

Bayern Monaco-Union Berlino 2-1

Friburgo-RB Lipsia 2-1

Hertha Berlino-Hoffenheim 2-3

Paderborn-Fortuna Dusseldorf 2-0

Schalke 04-Borussia Dortmund 0-0

B. Leverkusen-Werder Brema 2-2