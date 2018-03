Bundesliga, Keita e Werner stendono il Bayern. Vince il Lipsia 2-1

Cade il Bayern Monaco, contro il Lipsia che si conferma una squadra in grado di ammazzare le big e batte 2-1 i più quotati bavaresi in rimonta. Avanti la squadra di Heynckes con Wagner ad inizio gara. Ma grazie alle reti segnate da Keita nel finale di frazione e da Werner ad inizio ripresa, il punteggio si è ribaltato in favore della compagine di Hasenhuttl.