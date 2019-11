Brutta sconfitta rimediata dall'Hertha Berlino che in casa dell'Augsburg è stato battuto 4-0 con buona parte della gara giocata in inferiorità numerica. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 17' con Philipp Max e al 26' hanno raddoppiato con Cordova. Due minuti dopo l'Hertha è rimasta in dieci per l'espulsione del portiere Jarnstein e nella ripresa l'Augsburg ha continuato a segnato con Hahn e Niederlechner. Con questo successo l'Augsburg sale a 13 punti e lascia l'Hertha a quota 11.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ieri: Borussia Dortmund-Paderborn 3-3

Werder Brema-Schalke 04 1-2

Dusseldorf-Bayern Monaco 0-4

Eintracht Francoforte-Wolfsburg 0-2

Bayer Leverkusen-Friburgo 1-1

Union Berlino-Borussia Moenchengladbach 2-0

Lipsia-Colonia 4-1

Augsburg-Hertha 4-0

Domenica, ore 18: Hoffenhiem-Mainz