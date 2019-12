© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta sconfitta per l'Eintracht Francoforte, battuto 2-1 in casa del fanalino di coda Paderborn. Successo davvero preziosissimo invece per la piccola squadra ultima in classifica, così da accorciare il margine verso le altre squadre. Doppio vantaggio maturato nel primo tempo, inutile il gol di Dost arrivato nella ripresa.

Di seguito il resto del programma della diciassettesima giornata di Bundesliga

Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1

Bayern Monaco-Wolfsburg 2-0

Colonia-Werder Brema 1-0

Mainz-Bayer Leverkusen 0-1

Lipsia-Augsburg 3-1

Schalke04-Friburgo 2-2

Hertha Berlino-Borussia Moenchengladbach 0-0

22 dicembre

Fortuna Dusseldorf-Union Berlino 2-1

Paderborn-Eintracht Francoforte 2-1 (9' Sabiri, 41' Schonlau - 72' Dost)