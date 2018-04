Bundesliga, l'Hannover vince l'anticipo. Al Werder non basta Belfodil

© foto di Federico Gaetano

Successo di misura dell'Hannover sul Werder Brema nell'anticipo del ventinovesimo turno di Bundesliga. La formazione allenata da Breitenreiter vince per 2-1 grazie alle reti di Harnik e Klaus e si porta a un solo punto dagli ospiti in classifica, a cui non basta la rete dell'ex Inter e Parma Belfodil.