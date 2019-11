© foto di Imago/Image Sport

Inatteso giro a vuoto dell'Hoffenheim, che nella partita conclusiva del turno di Bundesliga mette fine ad una super-striscia positiva, e subisce cinque gol in casa dal Mainz, fino a poche ore fa quasi in fondo alla classifica, e adesso fuori dalla zona rossa grazie ai tre punti odierni. E dire che, dopo il vantaggio di Oztunali, la squadra ospite è pure rimasta in dieci uomini poco prima di fine primo tempo, ma l'Hoffenheim non ha saputo approfittarne ed anzi si è lasciato sommergere, perdendo la possibilità di agganciare il quarto posto in solitaria.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ieri: Borussia Dortmund-Paderborn 3-3

Werder Brema-Schalke 04 1-2

Dusseldorf-Bayern Monaco 0-4

Eintracht Francoforte-Wolfsburg 0-2

Bayer Leverkusen-Friburgo 1-1

Union Berlino-Borussia Moenchengladbach 2-0

Lipsia-Colonia 4-1

Augsburg-Hertha 4-0

Hoffenhiem - Mainz 1-5 (83' Kramaric - 33' Oztunali, 52' aut. Kaderabek, 62' e 93' Kunde, 90' Boetius)