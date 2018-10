Bundesliga, l'Hoffenheim travolge lo Stoccarda con un poker

© foto di Federico Gaetano

Ennesima sconfitta rimediata dallo Stoccarda travolto per 4-0 in casa dell'Hoffenheim. In dieci dall'8' minuto del primo tempo a causa dell'espulsione di Insua, gli ospiti nel secondo tempo si sono sciolti subendo i gol di Brenet, Joealinton e la doppietta di Belfodil. Con questo successo l'Hoffenheim sale a 13 punti in classifica e lascio lo Stoccarda all'ultimo posto a quota 5.

Questo il programma completo della nona giornata:

26.10 20:30 Friburgo-Borussia Monchengladbach 3-1

27.10 15:30 Borussia Dortmund-Hertha Berlino 2-2

27.10 15:30 Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg 0-3

27.10 15:30 Hannover-Augsburg 1-2

27.10 15:30 Mainz-Bayern Monaco 1-2

27.10 18:30 Hoffenheim-Stoccarda 4-0

28.10 13:30 Norimberga-Eintracht Francoforte

28.10 15:30 RB Lipsia-Schalke 04

28.10 18:00 Brema-Bayer Leverkusen