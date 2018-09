Bundesliga, la classifica aggiornata: Bayern in volo. Crisi Leverkusen

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco è già in solitaria in testa alla Bundesliga. Non può raggiungerlo nessuna delle formazioni che devono ancora giocare: 9 punti a fronte dei 7 di Borussia Dortmund, Wolfsburg, Herta Berlino e Mainz. Prosegue la crisi nerissima del Bayer Leverkusen: rischia di restare l'unica a 0 punti in classifica, se nelle prossime gare dovessero far punti Schalke 04, Friburgo e Stoccarda. Inizio stentato per l'Hoffenheim, al secondo ko in tre gare giocate.

Bayern Monaco 9

Borussia Dortmund, Wolfsburg, Herta Berlino, Mainz 7

Borussia Monchengladbach (*), Werder Brema (*), Fortuna Dusseldorf, Augsburg, RB Lipsia 4

Hoffenheim, Eintracht Francoforte 3

Hannover 96 2

Norimberga (*) 1

Schalke 04 (*), Friburgo (*), Stoccarda (*), Bayer Leverkusen 0

(*) = una partita in meno