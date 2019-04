Bundesliga, la classifica: allungo Bayern. Leverkusen, scatto per l'Europa

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco vince e allunga in vetta alla classifica, in attesa del Borussia Dortmund, ora con una gara in meno. Quattro punti intercorrono tra prima e seconda in questo momento. Buon successo anche del Bayer Leverkusen, che arriva al sesto posto. Di seguito la classifica.

CLASSIFICA: Bayern 70, BVB 66, RB Lipsia 58, Eintracht Francoforte 52, Borussia Moenchengladbach 51, Bayer Leverkusen 48, Hoffenheim 47, Werder Brema 46, Wolfsburg 45, Dusseldorf 37, Mainz 36, Hertha Berlino 35, Friburgo 32, Augsburg 31, Schalke 04 27, Stoccarda 21, Norimberga 18, Hannover 14.