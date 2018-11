Svolta per la Bundesliga. A partire dalla stagione 2021/2022, in contemporanea con il via al nuoco contratto televisivo per la trasmissione dei match del massimo campionato tedesco, non saranno più previsti match il lunedì sera. Una scelta questa che ha trovato l'appoggio di tutti i club di Bundesliga che così avranno a disposizione una gara in più da disputare la domenica.