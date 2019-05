© foto di Imago/Image Sport

Con i 22 gol messi a segno in questa Bundesliga, Robert Lewandowski ha conquistato per la quarta volta il titolo di top-scorer del campionato. Il polacco, quinto marcatore di sempre nella storia della Bundesliga, ha vinto la classifica marcatori sia con la maglia del Borussia Dortmund che con questa del Bayern Monaco. Soltanto Gerd Muller ha fatto meglio, vincendo questa speciale graduatoria per sette stagioni in carriera.