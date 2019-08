Bundesliga, Lewandowski record: a segno all'esordio per il 5°anno di fila

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo record stabilito da Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayern Monaco ieri sera ha realizzato una doppietta nella sfida inaugurale di Bundesliga contro l'Hertha. Ed è il primo giocatore ad andare a segno per cinque volte consecutive nella gara iniziale del campionato tedesco, per la cronaca negli ultimi 5 esordi sono 8 le reti realizzate. In Germania dal 2002 è sempre la squadra campione in carica ad aprire le danze.