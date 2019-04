Bundesliga, lo Schalke 04 perde ancora: 5-2 dell'Hoffenheim

Ancora una sconfitta per lo Schalke 04 battuto in casa anche dall'Hoffenheim per 5-2. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 25' con Belfodil e hanno raddoppiato con Kramaric al 45'. Nella ripresa poi lo Schalke ha accorciato al 60' con il rigore di Caligiuri ma l'Hoffenheim ha dilagato con le rete di Szalai, Amiri e ancora Belfodil. Nel finale Burgstaller ha segnato la seconda rete dello Schalke ma con questo successo l'Hoffenheim sale a 50 punti e lascia lo Schalke a quota 27.

BUNDESLIGA - TURNO 30°

SABATO

Augsburg-Stoccarda 6-0

Bayern Monaco-Werder Brema 1-0

Bayer Leverkusen-Norimberga 2-0

Mainz-Fortuna Dusseldorf

M'Gladbach-Lipsia 1-2

Schalke 04-Hoffenheim 2-5

DOMENICA

15.30 Friburgo-Dortmund

18.00 Hertha Berlino-Hannover

LUNEDI'

20.30 Wolfsburg-Francoforte