Bundesliga, lo Schalke torna a vincere: cinquina al Norimberga

Vittoria importante conquistata dallo Schalke 04 che è tornato a fare punti in campionato battendo 5-2 il Norimberga. La squadra di Tedesco ha trovato il vantaggio al 26' con Skrzybski e al 32' ha raddoppiato con Harit, ma prima dell'intervallo gli ospiti hanno accorciato le distanze con Palacios-Martinez al 38'. Nella ripresa Burgstaller al 70' ha firmato il tris prima della seconda rete del Norimberga arrivata con Zrelak ma nel finale Skrzybski ha trovato la doppietta personale e il poker dello Schalke e Oczipka in pieno recuperato ha firmato la cinquina. Con questo successo lo Schalke 04 sale a 13 punti in classifica e lascia il Norimberga a quota 10.

Venerdì 23 novembre

Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-0

Sabato 24 novembre

Augsburg-Eintracht Francoforte 1-3

Bayern Monaco-Dusseldorf 3-3

Hertha Berlino-Hoffenheim 3-3

Mainz-Borussia Dortmund 1-2

Wolfsburg-RB Lipsia 1-0

Schalke 04-Norimberga 5-2

Domenica 25 novembre

Friburgo-Werder Brema

Borussia Monchangladbach-Hannover