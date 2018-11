Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Bundesliga l'Hannover coglie una vittoria importantissima in chiave salvezza contro il Wolfsburg portandosi a -3 dai biancoverdi. La squadra di casa passa in vantaggio poco dopo la mezzora con Maina e trova il raddoppio al 62° con Bebou. A nulla serve invece il rigore trasformato da Weghorst all'82° con il Wolfsburg che non riesce a trovare il pari nonostante gli oltre cinque minuti di recupero.

Questo il quadro dell'undicesima giornata di Bundesliga:

09/11

Hannover-Wolfsburg 2-1 (31° Maina, 62° Bebou; 82° rig. Weghorst)

10/11

Werder Brema-Borussia Monchengladbach

Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino

Friburgo-Mainz

Hoffenheim-Augsburg

Norimberga-Stoccarda

Borussia Dortmund-Bayern Monaco

11/11

Red Bull Lipsia-Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte-Schalke 04