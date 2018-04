Bundesliga, pareggio a reti bianche fra Mainz e Borussia Mönchengladbach

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio a reti bianche fra Mainz-Borussia Mönchengladbach. Un punto prezioso in ottica salvezza per il Mainz, che resta al terzultimo posto ma aggancia il Wolfsburg a quota 26 punti. Il Gladbach invece fa un bel balzo in avanti in classifica e prova ad accorciare sulla zona Europa League, che se la distanza dell'Eintrach è decisamente importante.