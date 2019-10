Bundesliga, pareggio per 2-2 tra Bayer Leverkusen e Werder Brema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro gol e un bel pareggio finale nella sfida giocata in questo tardo pomeriggio da Bayer Leverkusen e Werder Brema. 2-2 il risultato del match valido per il 9° turno in Bundesliga, deciso dall'autogol di Toprak al 9' e dal gol di Alario al 58' da una parte e dalle reti di Rashica al 40' e di Klaassen al 48' dall'altra. Ottavo posto in classifica con 15 punti per i rossoneri, dodicesimo con 10 lunghezze per i biancoverdi.

Il programma completo del 9° turno di Bundesliga:

Venerdì

Mainz-Colonia 3-1

Sabato

Bayern Monaco-Union Berlino 2-1

Friburgo-RB Lipsia 2-1

Hertha Berlino-Hoffenheim 2-3

Paderborn-Fortuna Dusseldorf 2-0

Schalke 04-Borussia Dortmund 0-0

B. Leverkusen-Werder Brema 2-2