CR7 già in doppia doppia . Il portoghese protagonista di 30 gol della Juve

Cristiano Ronaldo è già in doppia doppia. Un termine cestistico che ci viene incontro per raccontare una volta di più il superbo impatto avuto da CR7 sulla Juventus e in generale sul calcio italiano. Dopo 31 partite giocate con la maglia bianconera sulle spalle infatti l'ex Real Madrid...