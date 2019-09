© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima vittoria in campionato per il Werder Brema, che si impone - non senza una certa fatica - in casa contro l'Augusta con il punteggio di 3-2. Da sottolineare le prestazioni da una parte del giapponese Osako e dall'altra di Vargas: entrambi i giocatori sono andati a segno con una doppietta. Prezioso successo del Werder, che ottiene così i primi tre punti nella sua Bundesliga. Rimane fermo a uno l'Augsburg.

Il programma della terza giornata

Venerdì 30 agosto

Borussia Monchengladbach - RB Lipsia 1-3

Sabato 31 agosto

Bayern Monaco - Mainz 6-1

Friburgo - Colonia 1-2

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0-0

Schalke 04 - Hertha Berlino 3-0

Wolfsburg - Paderborn 1-1

Union Berlino - Borussia Dortmund 3-1

Domenica 1 settembre

Werder Brema - Augsburg 3-2 [6' e 67' Osako (W), 12' e 46' Vargas (A), 21' Sargent (W)]

18:00 Eintracht Francoforte - Dusseldorf