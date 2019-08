Bundesliga, primo stop per il Dortmund: l'Union Berlin vince 3-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima battuta d'arresto in campionato per il Borussia Dortmund, sconfitto 3-1 in casa dell'Union Berlin. La squadra neopromossa è passata in vantaggio al 23' con Bulter ma al 25' Paco Alcacer ha firmato il pareggio momentaneo. Nella rioresa però i padroni di casa prima hanno ritrovato il gol con Bulter, autore di una doppietta, e poi Andersson ha trovato il tris. Con questo successo l'Union Berlin sale a 4 punti mentre il BVB resta a quota 6.

Il programma della terza giornata

Venerdì 30 agosto

Borussia Monchengladbach - RB Lipsia 1-3

Sabato 31 agosto

Bayern Monaco - Mainz 6-1

Friburgo - Colonia 1-2

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0-0

Schalke 04 - Hertha Berlino 3-0

Wolfsburg - Paderborn 1-1

Union Berlino - Borussia Dortmund 3-1

Domenica 1 settembre

15:30 Werder Brema - Augsburg

18:00 Eintracht Francoforte - Dusseldorf