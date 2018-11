Bundesliga, record per Rensing: 20 reti consecutive subite dal dischetto

© foto di Giacomo Morini

Michael Rensing entra nella storia della Bundesliga, ma per un record negativo. Il portiere del Fortuna Dusseldorf, ex secondo di Oliver Kahn ai tempi del Bayern Monaco, in 114 partite disputate in campionato ha sempre subito reti dal dischetto nella massima serie tedesca, 20 totali. La prima nel 2006, realizzata da Abdelaziz Ahanfouf del Duisburg, l'ultima contro il Borussia Moenchengladabach, quella firmata da Thorgan Hazard. Battuto il precedente primato, che apparteneva a Sepp Meier. Lo riporta Opta.