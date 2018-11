Bundesliga, risultati e classifica: rocambolesco pari del Bayern Monaco

© foto di Imago/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare del pomeriggio della dodicesima giornata di Bundesliga. Successo esterno del Borussia Dortmund sul campo del Mainz, con i gialloneri restano saldamente in testa alla classifica con 30 punti. L'Eintracht Francoforte, dopo la vittoria sul campo dell'Augsburg, si riporta momentaneamente al secondo posto in attesa della gara del Borussia Monchangladbach in programma domani. Rocambolesco 3-3 fra Bayern Monaco e Fortuna Dusseldorf, con i campioni di Germania che si sono fatti recuperare nel finale. Stesso punteggio, 3-3, anche fra Hertha Berlino ed Hoffenheim, mentre il Wolfsburg vince di misura sul Lipsia.

Venerdì 23 novembre

Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-0 (76', 83' Volland)

Sabato 24 novembre

Augsburg-Eintracht Francoforte 1-3 (1' de Guzman, 47' Haller, 68' Rebic, 90' Cordova)

Bayern Monaco-Dusseldorf 3-3 (17' Sule, 20' Muller, 44' Lukebakio, 58' Muller, 78' Lukebakio, 90+3' Lukebakio)

Hertha Berlino-Hoffenheim 3-3 (1' Demirbay, 10' Kramaric, 12' Ibisevic, 55' Bicakcic, 71' Leckie, 87' Lazaro)

Mainz-Borussia Dortmund 1-2 (67' Alcacer, 70 Quaison, 76' Piszczek)

Wolfsburg-RB Lipsia 1-0 (50' Roussillon)

Schalke 04-Norimberga Fischio d'inizio alle 18.30

Domenica 25 novembre

Friburgo-Werder Brema

Borussia Monchangladbach-Hannover

CLASSIFICA

Borussia Dortmund 30

Eintracht Francoforte 23

Borussia Monchangladbach 23*

RB Lipisa 22

Bayern Monaco 21

Hoffenheim 20

Werder Brema 17*

Hertha Berlino 17

Wolfsburg 15

Mainz 15

Bayer Leverkusen 14

Augsburg 13

Friburgo 13*

Schalke 04 10*

Norimberga 10*

Hannover 9*

Fortuna Dusseldorf 9

Stoccarda 8

* una partita in meno