Bundesliga, risultati e marcatori: BvB, riecco i 3 punti. Il Lipsia vola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito i risultati del pomeriggio della Bundesliga. Quattro partite in campo alle 15:30 per questo tredicesimo turno, ecco come sono terminati i match e chi li ha decisi.

Colonia-Augsburg 1-1 (43' Niederlechner, 86' Cordoba)

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 1-2 (15' Sancho, 17' Hazard, 34' Darida)

Hoffenheim-Dusseldorf 1-1 (6' Kramaric, 88' Hennings)

Paderborn-RB Lipsia 2-3 (3' Schick, 4' Sabitzer, 26' Werner, 62' Mamba, 73' Gjasula)

Classifica:

RB Lipsia 27

Borussia Moenchengladbach*, Schalke 24

Bayern Monaco* 24

Borussia Dortmund 23

Friburgo* 22

Hoffenheim 21

Wolfsburg* 20

Bayer Leverkusen* 19

Eintracht Francoforte* 17

Union Berlino 16

Augsburg 14

Fortuna Dusseldorf, Mainz* 12

Werder Brema*, Hertha Berlino 11

Colonia 8

Paderborn 5