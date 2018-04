Bundesliga, scatto d'orgoglio dell'Amburgo: Schalke 04 battuto 3-2

Vittoria importante conquistata dall'Amburgo che dopo più di due mesi è tornato al successo battendo 3-2 lo Schalke 04. In vantaggio dopo 9 minuti con Naldo, la squadra di Tedesco è stata raggiunta sul pareggio al 17' da Kostic e nella ripresa l'Amburgo ha trovato la rimonta con Holtby prima del 2-2 con Burgstaller. Nel finale però Hunt ha regalato i tre punti alla squadra di casa e nella giornata dei festeggiamenti del Bayern e del pareggio del Colonia, l'Amburgo dimostra di credere nella salvezza conquistando tre punti che gli permette di lasciare l'ultimo posto in classifica tornando penultimo mentre lo Schalke 04 perde una buona occasione per consolidare la seconda posizione. Con questo successo infatti l'Amburgo sale a 22 punti mentre lo Schalke resta a quota 52.