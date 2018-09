Bundesliga, secondo ko per lo Schalke 04: l'Hertha trionfa 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko rimediato alla prima giornata contro il Wolfsburg nel finale, lo Schalke 04 è stato battuto anche nella seconda gara di Bundesliga in casa dall'Hertha Berlino per 2-0. Dopo il rigore sbagliato da Caligiuri, gli ospiti sono passati in vantaggio al 15' con Duda che in pieno recupero al 95' ha trasformato anche il calcio di punizione del 2-0 dopo l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Konoplyanka. Con questo successo l'Hertha vola a sei punti mentre lo Schalke 04 resta a quota zero.

BUNDESLIGA - TURNO 2°

Hannover-Borussia Dortmund 0-0

Augusta-Borussia Monchengladbach 1-1

Eintracht Francoforte-Werder Brema 1-2

Hoffenheim-Friburgo 3-1

Norimberga-Magonza 1-1

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1-2

Stoccarda-Bayern Monaco 0-3

RB Lipsia-Dusseldorf 1-1

Schalke 04-Hertha Berlino 0-2