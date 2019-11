Bundesliga, sorpresa Bayern: all'Allianz Arena passa il Leverkusen

In Champions si vola, in campionato si fa tanta fatica. Il Bayern Monaco, a sorpresa, cade in casa contro il Bayer Leverkusen e scivola al quarto posto in classifica, staccato dal Lipsia e forse anche dal Borussia Moenchengladbach. Il trascinatore della serata all'Allian Arena è Leon Bailey, autore di una doppietta che rende inutile il timbro di Thomas Mueller dall'altro lato. Havertz e compagni conquistano il terzo risultato utile di fila in Bundesliga e salgono al settimo posto.

Colonia-Augsburg 1-1 (43' Niederlechner, 86' Cordoba)

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 1-2 (15' Sancho, 17' Hazard, 34' Darida)

Hoffenheim-Dusseldorf 1-1 (6' Kramaric, 88' Hennings)

Paderborn-RB Lipsia 2-3 (3' Schick, 4' Sabitzer, 26' Werner, 62' Mamba, 73' Gjasula)

Bayern-Monaco-Bayer Leverkusen 1-2

Classifica:

RB Lipsia 27

Borussia Moenchengladbach*, Schalke 24

Bayern Monaco 24

Borussia Dortmund 23

Friburgo*, Bayer Leverkusen 22

Hoffenheim 21

Wolfsburg* 20

Eintracht Francoforte* 17

Union Berlino 16

Augsburg 14

Fortuna Dusseldorf, Mainz* 12

Werder Brema*, Hertha Berlino 11

Colonia 8

Paderborn 5