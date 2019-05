Bundesliga, tutti i verdetti: B. Leverkusen in Champions, Eintracht in EL

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bayern Monaco conquista il suo ventinovesimo titolo di Germania, ma quest'ultima giornata di Bundesliga ha emesso anche altri verdetti. Ci si giocava anche la Champions League e a spuntarla è stato il Bayern Leverkusen, che conquista il quarto posto, relegando il Borussia Moenchengladbach in Europa League. Di seguito tutti i verdetti.

CLASSIFICA FINALE:

Bayern 78, BVB 76, Lipsia 66, Leverkusen 58, M'Gladbach 55, Wolfsburg 55, Francoforte 54, Werder Brema 53, Hoffenheim 51, Dusseldorf 44, Hertha 43, Mainz 43, Friburgo 36, Schalke 04 33, Augsburg 32, Stoccarda 28, Hannover 21, Norimberga 19.

I VERDETTI:

- Bayern Monaco campione di Germania.

- Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Bayer Leverkusen in Champions League.

- Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg in Europa League

- Eintracht Francoforte ai preliminari d'Europa League

- Stoccarda al play-out con la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga

- Hannover e Norimberga retrocessi in 2. Fußball-Bundesliga